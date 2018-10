Liderul consilierilor PSD din CGMB, atac EXPLOZIV la adresa Gabrielei Firea: totul se face doar pentru imaginea primarului

Liderul consilierilor PSD din Consiliul General al Primăriei Capitalei, Orlando Curea, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, că situația de la Primăria Capitalei este una cu adevărat explozivă. El a explicat că Firea va mai avea majoritate asigurată de PSD doar la proiectele benefice pentru bucureșteni și arată că, în acest moment, toate proiectele mari se fac doar pentru imaginea personală a primarului.

”La Sectorul 5 au fost excluși patru consilieri generali, nu știu mai multe decât ceea ce a apărut în presă. Acum, dacă ei au fost excluși din partid, ca și procedură juridică ar trebui ca actele să meargă la Prefectul Capitalei, care va semna sau nu ordinul de vacantare a locurilor în Consiliul General al Primăriei Capitalei.”, a declarat Orlando Curea.

Liderul consilierilor PSD susține că majoritatea în Consiliu va mai fi asigurată doar la proiectele benefice bucureștenilor.

”Eu am zis tot timpul că PSD a avut majoritatea în Consiliu și probabil că pe proiectele pe care le vom considera benefice pentru bucureșteni o va avea în continuare.

Întreaga discuție din Consiliu a plecat după ce eu, împreună cu încă o colegă am refuzat să votăm acele două proiecte de pe ordinea de zi. Aș vrea să vă spun că eu nu am fot chemat la partid, așa cum spunea doamna primar. Am venit venit din proprie inițiativă și am venit doar după ce am fost amenințat și șantajat că voi fi exclus din partid”, a mai precizat Curea.

Întrebat dacă crede în posibilitatea ca Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, să fie schimbată din funcție, Curea ne-a precizat că ”este posibil să ajungem exact în situația asta”.

Orlando Curea susține că toate marile proiecte din Primăria Capitalei se fac doar pentru imaginea Gabrielei Firea, iar pe ordinea de zi sunt puse doar proiectele care convin primarului.

”Eu mai am, pe lângă ce spun alți consilieri și alte nemulțumiri. Avem proiecte ale consilierilor care stau în sertare, iar pe ordinea de zi se pun doar cele care convin primarului general.

Din păcate, lucrurile mari în Primărie se fac doar pentru imaginea unei singure persoane. Să vă dau un exemplu: acordarea titlului de cetățean de onoare este o atribuție exclusivă a Consiliului General, dar la decernarea titlului nu a participat niciodată vreun consilier general, doar doamna primar. Nu este normal și nici corect”, ne-a mai spus Orlando Curea.