Liderul dreptei franceze sustine ca o jurnalista a fost ucisa in Romania, probabil intr-o confuzie cu Bulgaria

Liderul partidului francez de dreapta Republicanii, Laurent Wauquiez, si-a manifestat surprinderea fata de tacerea autoritatilor franceze cu privire la ceea ce el a numit asasinarea unei jurnaliste in Romania, fapt care in realitate nu s-a intamplat, politicianul francez confundand aparent Romania cu Bulgaria sau Slovacia in declaratia sa ce s-a dorit a fi in primul rand un atac la adresa presedintelui Emmanuel Macron.