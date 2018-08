Liderul istoric al gruparii teroriste ETA, condamnat la aproape 3.000 de ani de inchisoare, a fost eliberat

Un baiat de 16 ani a murit in urma unui accident care a avut loc in Faurei, judetul Braila, soferul vinovat fiind un tanar baut si fara permis de conducere, care a pierdut controlul volanului si a iesit de pe drum. Dupa accident, acesta a fugit de la fata locului, fiind gasit ulterior de politisti.

Un lider istoric al ETA, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, condamnat in Spania, unde a participat la cel mai sangeros atentat al gruparii armate, a iesit duminica din inchisoare dupa 30 de ani de incarcerare.

A fost paradă de vedete zilele acestea la festivalul Untold! Printre acestea s-a numărat și „mama natură” Roxana Ionescu, care a venit alături de iubitul ei, Tinu Vidaicu. Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România, i-a surprins pe cei doi amorezi la festival. Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au distrat până în zori la festivalul Untold, […] The post Roxana Ionescu, cu iubitul la Untold! Cum au petrecut cei doi appeared first on Cancan.ro.