Liderul laburist Jeremy Corbyn discuta la Bruxelles despre un plan 'alternativ' privind Brexit-ul

Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn se deplasează joi la Bruxelles pentru a analiza un plan 'alternativ' privind Brexit-ul cu liderii Uniunii Europene, printre care negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anunţat joi dimineaţă Partidul Laburist, într-o declaraţie citată de Reuters potrivit Agerpres.

Corbyn îşi va exprima încrederea că în parlamentul britanic poate fi convenită o alternativă la acordul prezentat de premierul Theresa May cu privire la Brexit şi respins deja de două ori până acum de legislativul de la Londra.La Bruxelles, Jeremy Corbyn se va întâlni şi cu secretarul general al Comisiei Europene, germanul Martin Selmayr, şi va avea convorbiri cu premierii din şapte state membre, printre care şeful executivului spaniol Pedro Sanchez.Cu nouă zile înaintea datei prevăzute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic Theresa May le-a cerut miercuri liderilor europeni o amânare până la 30 iunie, cu scopul ca ţara sa, incapabilă să se adune în jurul unui acord de separare, să evite o ieşire fără o plasă de siguranţă.Premierul conservator şi-a afirmat de asemenea intenţia de a prezenta din nou Camerei Comunelor tratatul de retragere încheiat cu Bruxelles-ul, cu modificări, "cât mai repede posibil", fără a preciza vreo dată. May a dorit să ceară săptămâna aceasta încă o dată un vot al deputaţilor britanici asupra acordului deja respins de două ori, dar preşedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a spus că guvernul nu poate supune pentru a treia oară votului acestei camere a parlamentului acordul privind Brexit-ul, cu excepţia cazului în care documentul ar fi revizuit substanţial.Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat miercuri seară că liderii ţărilor din Uniunea Europeană sunt dispuşi să accepte "o scurtă prelungire" a perioadei care precede Brexit-ul, însă doar dacă parlamentul britanic va aproba acordul ieşirii Regatului Unit din UE deja negociat cu premierul Theresa May. Subiectul va fi discutat în cadrul Summitului UE ce are loc joi şi vineri la Bruxelles.