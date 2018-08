Liderul opoztiei ruse, Alexei Navalnii, a fost condamnat la 30 de zile de inchisoare

Ilie Nastase a ramas uluit in momentul in care a fost informat ca Simona Halep a fost eliminata in runda inaugurala la US Open.

Irina Begu, locul 59 WTA, s-a calificat, luni, în turul doi la US Open, trecând în prima rundă de sportiva americană Jennifer Brady, numărul 66 mondial.