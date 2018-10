Liderul Partidului Democratic Unionist nord-irlandez susține ca prefera Brexit in lipsa unui acord fara acord, decat 'anexarea' Irlandei de Nord de catre UE

Ghinion. Claudiu Niculescu a fost dat afara de la Dinamo pe 13 octombrie! Cine ii va lua locul Claudiu Niculescu a anunţat, sâmbătă, că se desparte de FC Dinamo, în condiţiile în care conducerea clubului ar fi ajuns la un acord cu Mircea Rednic. Niculescu a precizat că i s-a oferit postul de director general, funcție pe care a refuzat-o, informează News.ro

Emblematicele pijamale negre ale lui Hugh Hefner si jacheta lui rosie, scoase la licitatie de casa Julien’s Auctions. FOTO Emblematicele pijamale negre ale lui Hugh Hefner şi jacheta lui roşie vor fi scoase la licitaţie de casa Julien’s Auctions, împreună cu alte obiecte ce i-au aparţinut fostului fondator al revistei Playboy, scrie Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rect ...

Grecia: Accident grav soldat cu unsprezece morți 11 persoane, despre care se crede că sunt migranți, au murit sâmbătă după ce mașina în care se aflau s-a lovit cu un camion pe o şosea din Grecia, anunţă autorităţile elene, relatează Reuters

Reduceri eMAG Weekend Superstars. 10 oferte tari la cuptoare și plite incorporabile Magazinul eMAG anunță reduceri la mai multe categorii de produse cu ocazia ofertei Weekend Superstars. Prețurile sunt mai mici cu până la 50%. Iată câteva dintre cele mai tari reduceri eMAG cuptoare și plite încorporabile. Citește mai departe...

Autoritatile se pregatesc de cutremur si anunta un mare exercitiu national. Premierul Dancila s-a prezentat pe teren UPDATE Autoritatile anunta, pentru sambata, un mare exercitiu national de pregatire pentru un cutremur major in Romania, desi ne amintim ca Guvernul nu a alocat in acest an banii necesari pentru sistemul care monitorizeaza cutremurele in Romania, iar acesta ar putea sa nu mai functioneze.

Se pregatesc modificari importante la Legea electorala Autoritatea Electorală Permanentă dorește modificări importante, printre care implementarea unui cod electoral până la alegerile din 2024, reducerea pragului electoral dar și alegeri separate pentru Camera Deputaților și Senat. Citește mai departe...

Dupa esecul referendumului, Norica Nicolai (ALDE) ar vrea vot obligatoriu in Romania Cu toate eforturile de validare a referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie, derulat pe parcursul a doua zile, romanii au preferat sa stea acasa si sa boicoteze scrutinul. In acest context vine propunerea Noricai Nicolai ca votul sa fie, in Romania, obligatoriu.

Sondaj CURS. Cine ar castiga alegerile. Opozitia, in impas: PNL nu reușește sa-și revina Centrul de Sociologie Urbana și Regională (CURS) a dat publicității cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat în perioada 20 septembrie – 1 octombrie, pe 1067 de persoane, la domiciliul respondenților. Citește mai departe...

Sute de persoane au participat la funeraliile jurnalistei Viktoria Marinova Sute de persoane s-au reunit vineri la Ruse pentru funeraliile jurnalistei bulgare Viktoria Marinova, asasinată la 6 octombrie într-un parc din oraşul bulgar situat pe malul Dunării. Citește mai departe...