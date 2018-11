Liderul PMP a postat un filmulet, o ironie la adresa lui Dragnea: Am gasit in Parlament o alta valiza, valiza...

LIVE Astazi are loc CExN al PSD: Se impart functii si sanctiuni Luni, de la ora 12:00, are loc la Palatul Parlamentului sedinta Comitetului Executiv National al PSD la care e posibil sa se transeze subiecte importante precum remanierea guvernamentala, excluderea celor care i se opun lui Dragnea, dar si impartirea unor functii importante, cum ar fi cele de la ASF ...

Orfanii pana in 7 ani nu vor mai fi cazati in centre de plasament - Legea a ajuns la Iohannis Copiii orfani care au varsta pana la 7 ani nu vor mai fi cazati in centre de plasament, incepand de anul viitor, cand intra in vigoare o lege noua care majoreaza de la 3 la 7 ani varsta pana la care se interzice plasamentul copiilor intr-un serviciu de tip rezidential.

STENOGRAME incendiare. Țuțuianu, despre ”tampitul de Tudose”, ”Bobița”și o posibila condamnare a lui Dragnea Noi stenograme cu Adrian Țuțuianu au apărut, chiar în ziua în care social-democrații se întrunesc într-o nouă ședință te ...

Cartierul Rahova din București a șocat pana și influencerii din India! Ce reacție neașteptata au avut Pasionaţii de călătorii care au fost aduşi în România pentru a ne promova tara pe Instragram, Facebook sau YouTube, au avut parte şi de un tur cel puţin inedit prin Capitală. După ce li s-au arătat zonele frumoase din oraş, au mers în cele de un ”pitoresc” aparte, cum ar fi Rahova, sau în cartierele […] The post Cartierul Rahova din București a șocat până și influencerii din India! Ce reacție neașteptată au avut appeared first on Cancan.ro.

Intalnire NOCTURNA a baronilor anti-Dragnea! Ce STRATEGIE au Țuțuianu și Stanescu EXCLUSIV SURSE În preludiul vijeliosului CEx convocat luni, la Parlament, baronii rebeli Adrian Țuțuianu (Dâmbovița) și Paul Stănescu ( ...

Veste trista pentru Oreste! Carmen Vatafu a murit la 43 de ani: ”Din dragoste si respect pentru pacienti…“ Carmen Vătafu, asistenta în vârstă de 43 de ani care a intrat în coma din cauza epuizării, a murit. Oreste a făcut anunțul trist pe pagina sa de Facebook. „In timp ce mafia politica căpuşează pana la sufocare sistemul sanitar, o asistenta cu suflet imens moare de extenuare din dragoste şi respect pentru pacienţi…” este […] The post Veste tristă pentru Oreste! Carmen Vătafu a murit la 43 de ani: ”Din dragoste şi respect pentru pacienţi…“ appeared first on Cancan.ro.

Zguduitor! Ce i-a spus soției la telefon, cu puțin timp inainte de a-și impușca in cap copilul de 3 ani! ”Ma derutezi…” Marius Franțescu, polițistul care și-a ucis copilul de 3 ani și apoi s-a sinucis, a vorbit la telefon cu Alina, fosta soție, cu puțin timp înainte de crimă. Vecinii susțin că ofițerul de la combaterea crimei organizate din Pitești i-ar fi spus mamei copilului că ”îl derutează”, scrie Observator.tv. „Mama a venit cam după ora […] The post Zguduitor! Ce i-a spus soției la telefon, cu puțin timp înainte de a-și împușca în cap copilul de 3 ani! ”Mă derutezi…” appeared first on Cancan.ro.

Luni intra in vigoare noile sanctiuni americane impotriva Iranului Statele Unite ale Americii (SUA) reintroduc luni sancţiunile împotriva sectoarelor petrolier şi financiar care au fost ridicare în timpul fostului preşedinte american Barack Obama, după ce în luna mai actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, a anunţat retragerea SUA din acordul internaţional pr ...

Simona Halep este lider. WTA a anuntat clasamentul de final de an Turneul Elitelor de la Zhuhai s-a încheiat, iar WTA a anunţat luni dimineaţă, 5 noiembrie, clasamentul de final de an. Pe primul loc rămâne Simona Halep cu 6.921 de puncte, urmată de Angelique Kerber, faţă de care are un avans de 1.046 de puncte. Podiumul e completat de Caroline Wozniacki.