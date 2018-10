Liderul PMP urmeaza exemplul lui Traian Basescu: 'Am dat un vot din convingere'. Ce ii reproșeaza Tomac lui Liviu Dragnea

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat "din convingere" pentru modificarea articolului 48 din Constituţie.

Politicianul s-a prezentat la vot alături de tatăl său, afirmând că acesta l-a educat în spiritul respectului pentru familie."Am votat astăzi pentru modificarea articolului 48 din Constituţie. Este convingerea mea că un subiect atât de sensibil nu trebuie tratat cu indiferenţă. Regret că societatea noastră nu a fost pregătită pentru această dezbatere. Ca om politic am dreptul acesta şi obligaţia de a apăra instituţia Referendumului şi de a-mi exercita dreptul la vot. Am venit astăzi împreună cu tatăl meu, un român din Basarabia, care m-a educat în acest spirit al respectului faţă de familie", a spus Tomac, după ce a votat la secţia 77 de la Liceul Sfântul Sava, scrie agerpres.ro

Liderul PMP a susţinut că societatea sancţionează, prin absenteism, demersul lui Liviu Dragnea de a politiza Referendumul pentru Familie.



"Avem însă o realitate pe care nu o pot ignora nici eu şi observ că milioane de români sunt în această situaţie şi anume că în România avem un nou personaj care, probabil, este mai urât astăzi decât era urât Ceauşescu în 1989. E vorba de Liviu Dragnea, cel care, în mod diabolic, a încercat să confişte acest demers şi să-l politizeze, motiv pentru care parte din societate sancţionează acest demers. Îmi îndrept speranţa că lucrurile vor reveni la o normalitate în ceea ce priveşte această dezbatere. Ca om politic de dreapta am venit astăzi şi am dat un vot din convingere. (...) Gândiţi-vă că nu am avut nici 30 de zile de dezbatere pentru acest referendum. De ce? Cui serveşte această grabă şi toate aceste lucruri? Trebuie discutat în următoarea perioadă", a mai spus Eugen Tomac.