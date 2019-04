Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, DENUNT impotriva lui Augustin Lazar pentru infractiuni impotriva umanitatii

Aurelian Pavelescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, a anuntat in cursul zilei de astazi ca a depus un denunt la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) impotriva procurorului general Augustin Lazar pentru infractiuni impotriva umanitatii, in urma dezvaluirilor privind cazul disidentului. „Acest denunt este formulat in numele PNTCD, un partid ai carei lideri au fost asasinati in temnitele comuniste. Zeci de mii de taranisti de asemenea au murit in urma represiunilor regimului criminal comunist, iar acest denunt are o semnificatie si anume aceea, cei care au facut asemenea fapte trebuie trasi la raspundere penala in asa fel incat asemenea situatii sa nu mai aiba loc niciodata in Roman ...