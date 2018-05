Liderul PSD are mari emotii! Asteapta raspunsul de la ICCJ

Liviu Dragnea 7 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie(ICCJ) ar urma sa dezbata marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, informeaza agerpres.ro. La termenul trecut, magistratii au admis o cerere a avocatilor si au solicitat DNA sa spuna daca a existat o cooperare cu SRI in instrumentarea acestui dosar. "Incuviinteaza trimiterea unei adrese la DNA. Daca a existat o cooperare intre cele doua institutii, daca exista si alte documente aflate in custodia celor doua institutii si, in caz afirmativ, ...