Liderul PSD Constanta, despre sustinerea lui Liviu Dragnea la CEx - "Pozitia noastra nu a fost conditionata in niciun fel de obtinerea vreunei pozitii in Guvern"

După ce în presă au apărut informaţii că PSD Constanţa va vota împotriva preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, în CExN, preşedintele organizaţiei judeţene PSD Constanţa. Felix Stroe, vine cu următoarele precizări:"a. Poziţia organizaţiei judeţene Constanţa a PSD a fost de sprijin ferm a presedintelui Liviu Dragnea si a fost adoptata în şedinţa biroului permanent judeţean, cu unanimitate de voturi, cu o zi inainte de sedinta comitetului executiv national.În acest sens a fost redactat un mandat, depus la conducerea partidului in aceeasi zi.b. Aceasta a fost poziţia noastra ferma si nu a fost conditionata in niciun fel de obtinerea vreunei pozitii in Guvern.c. Nu am semnat nicio scrisoare impotriva presedintelui partidului si nu am luat la cunostinta despre continutul acesteia decat in cadrul sedintei C.Ex.N. in care a fost dezbatuta.Nu am fost consultat şi nu am participat in niciun fel, direct sau indirect, la redactarea acelei scrisori.c. Semnatura mea pe un tabel alături de alte zeci de semnaturi a fost data pentru convocarea unei sedinte a C.Ex.N. în care să se analizeze problemele de la Neptun, în conditiile in care zi de zi in mass media continua acel gen de atacuri incepute acolo."