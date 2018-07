Liderul PSD, Liviu Dragnea, despre noua lege a pensiilor. Toate pensiile vor creste. Recompenseaza mai bine munca“

"Care e noua formulă de calcul: pensia va fi numărul de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință e raportul dintre punctul de pensie din 2020 înmulțit cu 5%. Am estimat așa încât să fie acoperitor. Deci este 75 de lei. Aceste lucruri vor intra în vigare în 2021. Este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor. Să vă prezint câteva evoluții: 2016 - punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 - 1265 de lei, creștere 45,2%, 2020 - 1775, mai mult decât dublu decât 2016. Asta aducem în plus în acest mandat. Pensia minimă va fi de 775 de lei din 2020. Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua 1.399 de lei, în 2020 va avea 3.049 de lei brut și net 2944, va fi o creștere de 110% faţă de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4507 lei, 4256 lei net.