Liderul PSD Vaslui a fost scos de la Antena 3! Era extrem de beat! Nici nu putea sa lege doua fraze

Liderul PSD Vaslui, dar si Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a avut o interventie de pomina, sambata seara, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Antena3, pe tema protestelor violente de vineri seara. Probleme in paradis? Liviu Dragnea marele absent de la intalnirea liderilor PSD Cu grave dificultati de exprimare, indubitabil datorita catorva pahare de alcool baute in plus, interventia lui Dumitru Buzatu a fost una scurta caci moderatorul emisiunii s-a vazut nevoit sa o intrerupa. Motivul? Presedintele PSD Vaslui, nu a avut ceva relevant de spus de aceasta data ba mai mult, s-a facut de rusine, caci practic era mort de beat.