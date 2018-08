Liderul SI lanseaza un apel la continuarea "jihadului"

Liderul grupării Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, şi-a îndemnat susţinătorii să continue "jihadul" într-un mesaj difuzat miercuri pe reţeaua socială Telegram de conturi pro-SI, prima înregistrare care îi este atribuită după aproape un an, relatează AFP. Mesajul său, difuzat cu ocazia Eid al-Adha, sărbătoarea musulmană care marchează încheierea pelerinajului la Mecca, intervine în timp ce SI a fost eliminat aproape complet din Siria şi din centrele urbane din Irak după ce a avut sub control vaste teritorii din aceste două ţări. "Cei care îşi uită religia, răbdarea, jihadul împotriva duşmanilor şi certitudinea lor în promisiunea Creatorului se prăbuşesc şi cad. Cei care ţin la acestea sunt mândri şi victorioşi chiar şi după un timp", a afirmat în mesaj cel care a fost prezentat la începutul înregistrării de aproape 55 de minute ca fiind Abu Bakr al-Baghdadi. Ultima presupusă înregistrare a liderului SI a fost difuzată la 28 septembrie 2017. În acel mesaj, el lansa un apel luptătorilor împrăştiaţi în toate colţurile Siriei şi în Irak "să reziste" în faţa duşmanilor, după ce SI îşi pierduse cu câteva luni înainte "capitala" din Irak, Mosul. Abu Bakr al-Baghdadi, al cărui deces a fost anunţat de mai multe ori, ar fi în viaţă pe teritoriul sirian, de-a lungul graniţei cu Irakul, a declarat la începutul lunii mai un oficial irakian. În acest an, la începutul lunii iulie, serviciile de informaţii irakiene au anunţat că fiul liderului grupării jihadiste, Houdhayfah al-Badri, a fost ucis în Siria de trei rachete teleghidate ruseşti care au vizat o peşteră unde se afla.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)