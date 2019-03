Liderul unui CLAN mafiot, IMPUSCAT de sase ori in fata casei sale

Francesco Frank Cali google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat azi noapte in fata casei sale din New York, a informat politia, citata de EFE. Cali, 53 de ani, a fost impuscat de sase ori in piept la ora locala 21:20 (01:20 GMT) si, potrivit unor informatii, a fost de asemenea lovit de camioneta condusa de presupusii asasini. Seful mafiot a fost transportat la Spitalul Universitar Staten Island, unde a fost declarat mort. Asasinatul a avut loc in fata casei lui Cali din cartierul Todt Hill din Staten Island. Familia Gambino, una din cele cinci care alcatuiesc mafia siciliana din New York, a ajuns sa fie considerata cea mai mare organizatie criminala din Statele Unite axata pe toat ...