Liderul USR il critica pe avocatul lui Donald Trump, dar nu știe cum il cheama

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, că scrisoarea trimisă de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistență din punct de vedere politic", afirmând ironic că șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucătarului președintelui SUA. El a apreciat scrisoarea ca fiind produs al unei activități de lobby.