Lidia Buble a fost spulberata de fosta sotie a lui razvan Simion. Cuvinte grele: Diana Simon

Cu ceva timp in urma Razvan a incercat sa se intoarca acasa, la copii si nevasta. La aflarea vestii, ibovnica, Lidia Buble, a sarit ca arsa si a tinut sa ne anunte ca ea insasi a incurajat intalnirile iubitului ei cu consoarta. Si, dupa un an de tacut si inghitit in sec, Diana Simon a decis sa spuna lucrurilor pe nume.

Asa cum Libertatea a dezvaluit in exclusivitate, Razvan Simion a petrecut atat Ziua indragostitilor, cat si 8 Martie cu sotia si nu cu iubita. Apropiatii lui spun ca ar fi profitat de apropierea de Diana pentru a incerca, bomba!, sa se intoarca acasa. Evident, aceasta poveste nu avea cum sa o avantajeze pe Buble care, cum spun baietii de la bloc, a incercat sa se scoata!

“Chiar eu l-am sfatuit sa mearga sa se intalneasca cu Diana, pentru ca este mama copiilor lui si voi respecta mereu acest lucru. Ba, mai mult, i-am spus lui Razvan sa ia cel mai frumos buchet de flori pentru a i-l oferi de 8 Martie. Ori de cate ori va fi nevoie sa se intalneasca cu copiii lui, fie ca e vorba de o zi sau de mai multe, voi fi mereu de acord, pentru ca sunt cea mai intelegatoare cand vine vorba de ei. Ceea ce imi doresc este si fericirea lor”, a tinut sa ne precizeze Lidia, dupa publicarea dezvaluirii care il viza pe iubitul ei.

Si ca un joc de leapsa, Diana Simion, inca sotia lui Razvan, s-a trezit pusa intr-o situatie absolute incomoda;

”Apreciez mult faptul ca domnisoara Buble este de acord ca Razvan sa-si viziteze copiii, insa, as vrea sa-i atrag atentia asupra unui aspect care ii scapa, ea nefiind mama. Razvan nu are copii de vizitat, ci copii de crescut.

Si, daca tot e atat de generoasa, o sa o rog sa-l incurajeze sa puna in practica sfaturile ei, pentru ca cei mici asteapta de mai bine de un an sa mearga cu taticul lor intr-o vacanta sau intr-un weekend undeva.

Din pacate, pana acum, acest lucru nu s-a intamplat, insa ma bucur din suflet ca am gasit un aliat de nadejde in ea si sper ca pe viitor lucrurile se vor schimba in bine din punctul asta de vedere.

Cat despre dorinta sotului meu de a se intoarce acasa, consider ca acest lucru nu o priveste, atat timp cat sunt aspect intime ale familiei mele”, ne-a spus Diana, aceasta fiind prima declaratie pe care o face de cand sotul i-a plecat de acasa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.