Lidia Buble a plans in emisiunea lui Razvan Simion: „Daca mai ai ceva de adaugat, spune tu!”

Lidia Buble a fost foarte emotionata in editia din aceasta dimineata de la „Neatza cu Razvan si Dani”. Artista a inceput sa planga in platoul emisiunii, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre noua sa piesa, inspirata din viata personala. Iubitul ei a incercat sa o sustina si sa o scoata din starea in care se afla. Lidia a fost coplesita de emotii si a povestit ca mesajele primite de la fanii ei, in ultima vreme, au facut-o sa planga.

Lidia Buble nu si-a putut stapani lacrimile, in emisiunea lui Razvan Simion, unde a lansat cel mai nou videoclip, pentru piesa „Sarut-mana, mama”. Versurile melodiei, dar si intreaga poveste sunt inspirate din viata ei, iar atunci cand Dani a pus-o sa vorbeasca despre piesa, artista a inceput sa planga. Iubitul ei i-a sarit in ajutor, dupa ce a vazut-o ca nu mai poate vorbi din cauza lacrimilor.

„E foarte greu sa cantam aceasta melodie live, de aia am prezentat doar videoclipul”, a explicat Razvan Simion.

„Nu ti se pare ca formularea asta suna cam ciudat? Sa cantam…?”, l-a intrepat Dani Otil. Iubitul Lidiei s-a aparat imediat: „Sa stii ca pe corul ala ma aud si eu!”.

„Sa stiti ca unul dintre versuri este scris de Razvan: Am ochii uscati de dor. Cu aceasta piesa am vrut sa trag un semna de alarma! Aceasta piesa m-a pus pe ganduri…Mi se intampla sa ma sune mama cand sunt pe drum, cand sunt pe la concerte si ii resping. Asta mi-a dat de gandit. Nu poti sa stii daca mai primesti un al doilea telefon…Daca mai ai ceva de completat, Razvan, te rog, spune tu…Eu sunt foarte emotionata! Piesa este scrisa despre mine si viata mea. Sunt sigura ca multi oameni se vor regasi in aceasta poveste. Dani, trebuie sa imi promiti ca dupa ce se termina emisiunea o vei suna pe mama ta, care sigur se uita la emisiune”, a explicat emotionata Lidia Buble.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.