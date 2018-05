Lidia Buble a vorbit despre nunta: „Sunt 500 de invitati!”

Lidia Buble se simte implinita pe toate planurile. Cantareata, care de curand a lansat un videoclip in care „joaca” iubitul ei, Razvan Simion, a vorbit deschis despre planurile de viitor. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a spus ca il va cunoaste pe alesul ei, doar atunci cand este hotarata sa se casatoreasca cu ea. Artista pare sigura ca acest moment va veni destul de curand.

Lidia Buble a marturisit ca nu prea exista certuri in relatia lor, chiar daca in videoclip Razvan Simion a jucat atat de bine. Mai mult, ea se intelege extraordinar si cu copiii „matinalului”. De asemenea, cantareata a vorbit si despre ziua cea mare din viata oricarei femei si are deja cateva detalii puse la punct.

„Daca ne certam, cred ca eu cedez pentru ca eu sunt o fire foarte calma. Nu imi place sa ma cert. Nu neaparat cand e vorba de Razvan. Cand absolut oricine se cearta cu mine, prefer sa tac in acele momente. Efectiv te las sa vorbesti. Ma uit la tine, nu spun nimic. Te las pana iti trece tie. Nu stiu, nu avem orgolii. In unele cazuri, cedeaza el. Certuri mari nu am avut niciodata. Au fost asa, mici bazaieli. Si mai erau mici tachinari, dar cearta in adevaratul sens al cuvantului nu am avut niciodata. Slava Domnului! Sper sa nici nu avem! (…) La noi nu se pune problema de razboi in dragoste. A fost foarte ciudat pentru noi la filmari sa ne certam. Acolo chiar a trebuit sa facem asta pe bune, ca sa putem sa transmitem sentimentele (…) Ma inteleg foarte bine cu copiii lui Razvan. De fiecare data cand vin aici (in Bucuresti. nr), mergem la shopping, facem tot felul de jocuri, am fost si in vacanta. Ultima vacanta a fost chiar de Paste, cand am fost in Viena. Sunt cumva ca doi fratiori mai mici pentru mine pentru ca am frati de aceeasi varsta cu ei. Imi sunt foarte dragi. Ne intelegem de minune”, a declarat Lidia Buble intr-un interviu acordat revistei OK!

„In neamul nostru, o nunta restransa inseamna 300 de persoane!”

Legat de faptul ca multi au judecat-o pentru ca s-a cuplat cu un barbat care la acea vreme era casatorit, Lidia Buble a marturisit: „Stii cum e, traim intr-o lume in care…Gura poporului nu asculta nici macar pamantul. Oamenii vor vorbit intotdeauna. Cumva e deranjat uneori, pentru ca efectiv forteaza lucrurile si intra cu bocancii in viata ta, necunoscandu-te personal. Dar eu am asa o bule si o lume a mea…imi pun toata increderea in Dumnezeu.. El m-a ajutat sa trec peste orice. Incerc sa nu las gura lumii sa ma afecteze. Incerc sa ma incarc doar cu lucrurile pozitive, cu mesajele bune care ma ajuta sa evoluez si ma dezvolta personal. In rest, partea rea o las cumva in spate.

Nici macar nu citesc in momentul in care vad ca, nu stiu, un mesaj mai rautacios. Prefer sa nu raspund si blochez acele persoane pentru ca nu-mi face placere si avand si foarte multi tineri si copii care ma urmaresc, nu vreau sa-i las sa vada si partea nu tocmai placuta a lucrurilor. Aleg sa elimin partea rea din viata mea personala. (…)

Ai mei nu l-au cunoscut pe Razvan nici pana acum. Nu vreau sa grabesc si sa presez lucrurile. Tata e un om cu o fire mai dura. Are anumite principii. Mi-a spus ca vrea sa-mi cunoasca alesul doar in momentul in care ne casatorim. Sunt convinsa ca in momentul in care il vor cunoaste pe Razvan, le va face foarte mare placere.”

Lidia Buble a vorbit si despre ziua cea mare, momentul in care va fi mireasa: „Voi fi o mireasa non-conformista, normal. Nu stiu. Va fi o zi perfecta. Imi doresc sa fie o zi speciala alaturi de familia mea, de prieteni, de oameni dragi. O zi de sarbatoare cu multa distractie si multa voie buna. Cu siguranta va fi o nunta foarte mare. Nu cred ca in cazul meu se va putea face o nunta restransa. Eu am un neam foarte mare. Am deja 30 de nepoti si cateva sute de verisori. In neamul nostru, o nunta restransa inseamna 300 de persoane. Cand nu e restransa, e vorba de o nunta cu 500-600 de persoane. Chiar in vara aceasta, pe 27 mai, se casatoreste ultimul frate al meu, Elisei. Sunt 500 de invitati.

