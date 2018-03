Lidia Fecioru a dezvaluit CEL MAI NOU leac pentru pietrele la rinichi: “In prima zi una, in a doua zi…”

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru ne sfatuieste cum putem sa scapam de pietrele la rinichi:

Pentru acest leac, avem nevoie de stafide negre si boabe de piper negru. Se desface stafida in doua, se baga boaba de piper si incepe sa se ia.

In prima zi una, in a doua zi, doua, a treia zi, trei si tot asa pana ajungem la ziua 10 si acelasi numar de boabe. Putem bea apa dupa ce se mesteca bine. Lucrul acesta se face in fiecare dimineata pe stomacul gol.

Incepand cu ziua 11 se iau stafidele in ordine descrescatoare. Dupa cura de 20 de zile, se face o pauza de trei zile.

Leacul minune recomandat de Lidia Fecioru

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a mai dezvaluit un leac miraculos la Antena 3, in emisiunea ”Adevaruri ascunse”.

”Gogoneaua contine o otrava, in momentul cand este verde. De asta nu se recomanda sa mancam gogonele verzi, crude.

Cand punem sarea la muraturi ii scoate toxicitatea. Se taie gogoneaua in doua si se pune pe zonele unde sunt varicele mici de sange, formate ca o panza de paianjen, o data sau de doua ori pe zi, timp de zece zile.

Se tine pe locul unde sunt vinisoarele aproximativ 2-3 minute.

Dupa ce am tinut gogoneaua acolo, trebuie obligatoriu sa dam cu o crema pentru ca acea otrava ataca pielea. Nu folositi mai mult de zece zile”, a spus Lidia Fecioru.

Cura de un minut, recomandata de Lidia Fecioru

Peroxidul de hidrogen alimentar ajuta la oxigenarea celulelor, sustine Lidia Fecioru. Aceasta a dezvaluit in emisiunea „Adevaruri ascunse” de la Antena 3 si pentru ziarul „Jurnalul National” in ce consta cura.

„Este vorba de peroxidul alimentar. I-am spus unei paciente care avea probleme de tiroida, din cauza asta avea palmele si calcaiele crapate din care curgea sange.

I-am spus de acest perodix alimentar, care se bea in prima zi trei picaturi, apoi patru, pana la 25 si apoi inapoi.

Se bea intr-un pahar cu apa distilata ca sa nu influenteze calitatea acestei substante sau apa fiarta si racita.

Ca oamenii sa aiba o idee, pe internet exista un documentar; Cura de un minut. Dupa o luna de zile de consumat peroxid de hidrogen, pacienta mea are pielea de copil, nu mai cade parul. Nu o mai doare nimic”, a povestit Lidia Fecioru.

