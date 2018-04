Lidia Fecioru – Cum iubeste fiecare femeie din zodiac: „Balanta este femeia pisica”

Lidia Fecioru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lidia Fecioru – Cum iubeste fiecare femeie din zodiac – Fiecare femeie este unica. Lidia Fecioru ne dezvaluie cum iubeste fiecare nativa a zodiacului. Femeia Berbec Femeia din zodia Berbec este considerata sotia-rival. Are nevoie de un barbat puternic in viata ei, pentru a o ajuta sa tina piept provocarilor vietii. Femeia Taur Femia Taur este considerata sotia-motivator. Se casatoreste cu barbati draguti si amuzanti – nu le plac barbatii terchea-berchea, ii prefera pe cei de succes. Femeia Gemeni Femeia din zodia Gemeni e sotia-oglinda, fiind plina de misticism. E secretoasa, dar si periculoasa in acelasi timp. Stie sigur ce a ales sa isi ia alaturi, dar nu ii va arata acest lucru. ...