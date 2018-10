Lidia Fecioru : De ce nu e bine sa-ti ajuti semenii daca n-ai fost rugat

lidia fecioru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lidia Fecioru a explicat in emisiunea „Dar si har” de ce nu e bine sa faci bine daca nu ai fost rugat. „Daca vrei sa traiesti linistit in viata asta, evita sa faci bine daca nu ai fost rugat. Preluarea din destinul celuilalt este foarte periculoasa pentru noi. Noi am pornit la drum si ne opreste cineva si obligatoriu pe drum se intampla ceva. Vorbeam de accidente si cand mor multi oameni este vorba de karma colectiva. Karma colectiva inseamna ca unul din ei, care a fost in conjunctura, cu siguranta avea acest destin, sa moara intr-un accident tragic”, a spus Lidia Fecioru. Lidia Fecioru: «Sotul meu a zis ca arat ca o vaca. I-am spus ca sunt vaca pentru ca stau cu el. Am sl ...