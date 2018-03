Lidia Fecioru: De ce trebuie sa ardem o frunza de dafin in casa. Remedii babesti cu dafin

Lidia Fecioru a vorbit in rubrica ei din emisiunea „Adevaruri ascunse” despre puterea pe care frunzele de dafin o au asupra starii noastre generale de sanatate si nu numai.

Lidia a prezentat in cadrul rubricii „Leacul zilei” beneficiile arderii unei frunze de dafin in casa.

„Ceaiul de frunza de dafin este bun pentru sistemul nervos. Putem face ceai, putem sa dam foc in casa unei frunze de dafin, in incaperea unde miroase a mucegai, mobila mai veche, unde sunt musculite, molii, gandaci pentru ca alunga.

E si magician al dorintelor noastre. Sa notam pe frunza de dafin o dorinta mica si sa-i dam foc. Sub piatra care sta culcata nu trece apa.

Arderea acestor frunze unde sunt copiii cu epilepsie, depresie, este antistres.Se mai pun si in talismanele de dragoste”, a povestit bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

„Se pune o frunzulita foarte mica la un pahar de apa. Se pune foarte putin. Ceaiul de dafin are un miros foarte puternic”, a povestit Lidia Fecioru despre cum prepara ea ceaiul de dafin.

Proprietatile frunzelor de dafin

Uleiul din arborele de dafin are proprietati antiseptice, antifungice si stimulatoate. Se poate folosi extern si interne.

Uleiul produs de acest arbore este bun pentru dureri (rani minore, zgarieturi etc), reumatism, luxatii si vanatai. Ajuta la vindecarea ulceratiilor bucale si a inflamatiilor.

Frunzele de dafin este indicat in indigestii, balonari, raceala si gripa, laringite, bronsite, astme si tuse, viroze respiratorii, voma, afectiuni renale si hepatice, anorexie si chiar depresie si anxietate.

Cel mai des se foloseste infuzia. Se pun 5-10 grame de frunze uscate la un litru de apa clocotita. Lasati sa infuzeze 10 minute, apoi filtrati apoi. Se beau 2 sau 3 cani pe zi.

Infuzia este recomandata in tratamentul inflamatiilor gurii si al ulcerelor bucale. E indicat mai ales uleiul esential de dafin.

Reteta cu ceapa recomandata de Lidia Fecioru pentru diabetici

Lidia Fecioru ofera saptamanal cate o idee, un remediu naturist sau o reteta pentru a atenua simptomele anumitor afectiuni ori pentru a trata boli mai putin grave.

Bioenergoterapeutul a vorbit in emisiunea „Adevaruri ascunse” despre cum curata ceapa vasele de sange. Aceasta leguma este recomandata si pentru cei care vor sa isi regleze nivelul de zahar din sange.

„O ceapa de marime medie, taiata in doua, se pune in tava si se pune la cuptor. Este buna pentru curatarea vaselor de sange, dar regleaza foarte bine problemele celor care au probleme cu diabetul si e foarte buna pentru reglarea zaharului in corp. La cuptor nu se arde decat uleiul ala”, a declarat Lidia Fecioru la Antena 3.

Beneficiile cepei sunt recunoscute si de catre medici. Doctorul Diana Stuparu confirma spusele Lidiei Fecioru.

„Ceapa ajuta la scaderea tensiunii arteriale. Consumareaa unei jumatati de ceapa cruda pe zi contribuie semnificativ la scaderea colesterolului, dar ajuta si in constipatie sau flatulenta.

Datorita continutului sau de crom, ceapa ajuta in diabet sau in prevenirea lui in sensul ca duce la scaderea nivelului de insulina din organism si creste toleranta la glucoza.

Totodata, este un excelent diuretic, impiedicand retentia de apa in organism, ca sa nu mai amintesc despre faptul ca ceapa ajuta si la regenerarea parului prin aplicarea sucului de ceapa pe scalp de doua ori pe saptamana”, a declarat medicul pentru Adevarul.

