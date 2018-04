Lidia Fecioru, OPERATA! Diagnosticul primit de la medici. Primele declaratii despre starea terapeutului de la Antena 3

Lidia Fecioru

Lidia Fecioru s-a confruntat cu serioase probleme de sanatate la viata ei. Bioenergoterapeutul cunoscut din emisiunile de la Antena 3 a vorbit despre una din cele mai grele interventii chirurgicale.

„Sunt foarte multi oameni care cand au dureri de oase carora nu le poti gasi o explicatie. Sunt multe infectii dentare care nu dor. Eu chiar am trait acest lucru. Ii multumesc doamnei doctor. La un moment dat ma dureau foarte tare oasele.

Noaptea ma durea foarte tare bazinul. Nici nu m-a lasat sa plec acasa. Mi-a facut anestezie care nu m-a ‘luat’.

Nu ma ‘lua’ anestezia pentru ca aveam infectie la dinti. In locul unde aveam infectia aveam un inceput de paradontoza. S-a vindecat in urma oepratiei facute, mi-a curatat gingia, dar mi-a taiat toata partea de sus la operatie”, a povestit Lidia Fecioru, conform Antena 3.

Lidia Fecioru cunoaste multe remedii naturiste. Ce recomanda pentru rinichi sanatosi

„Aveti nevoie de 2 kilograme de ceapa si 2 de zahar. Se fierbe ceapa impreuna cu zaharul, ca o dulceata, pana cand ajunge la culoarea chihlimbarului.

Se ia din aceasta dulceata cu 30 de minute inainte de fiecare masa. In 4 zile se sfarama pietrele si vor fi eliminate pe cale naturala”, a declarat Lidia Fecioru in cadrul emisiunii „Adevaruri ascunse” de la Antena 3.

Cum se formeaza pietrele la rinichi

Pietrele la rinichi sunt formatiuni cristalizate care pot duce la infectii urinare severe.

Urina, produsa in rinichi, contine in mod natural substante care conduc la formarea cristalelor solide: calciu, oxalat, fosfor si acid uric, uneori chiar cistina (in cazul persoanelor care au mostenit genetic boala).

Aceste minerale, in functie de alimentatia fiecarei persoane, se pot transforma in calculi renali. Ele provin din fluxul sanguin si ajung in urina.

Rinichii sunt ca un filtru asupra sangelui si regleaza cantitatea constituentilor de aceasta natura. Nu doar mineralele prezente in mod natural in organism se pot cristaliza. Chiar si anumite proteine si compusi chimici pot duce la formarea pietrelor la rinichi.

In momentul in care pietrele foarte mici, formate din solidificarea mineralelor, devin pietre mai mari, inseamna ca urina devine suprasaturata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.