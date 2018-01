Lidia Fecioru, previziuni pentru 2018: “Nu se prevede a fi un an foarte usor pentru…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a facut previziunile pentru anul 2018, anuntand ca nu Romania nu va avea parte de un an linistit. Anul 2018 nu se prevede a fi un an foarte linistit. Nu se prevede a fi un an foarte usor, pentru ca toate schimbarile pe partea economica, pe partea sociala se produc. Trebuie sa evoluam, daca nu vom schimba nimic in viata, traim intr-un dezastru. Nu cred ca se pune problema unui razboi sau un conflict de tara. Nu se pune problema de o revolutie sau de o schimbare totala, doar ca o boala dusa continuu, imbolnaveste un popor. Avem un popor nervos stresat, care nu mai are respect, a spus Lidia Fecioru, la Romania TV. “Se vor schimba lucruri de la o zi la alta. Cea mai neplacuta va fi partea e ...