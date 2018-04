Lidia Fecioru si Mihai Voropchievici iti dezvaluie ce traditii si obiceiuri trebuie sa respecti de Paste

Lidia Fecioru si Mihai Voropchievici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lidia Fecioru si Mihai Voropchievici au explicat in cadrul unei emisiuni, ce traditii trebuie sa respecti de Paste ca sa iti mearga bine tot anul. Maine dimineata, la prima oara, cand ne intoarcem de la biserca, pentru cei care au un bolnav acasa, e bine sa duca impreuna cu el oua rosii la biserica. Cand se iese cu agheasma, sa ia in mana oul, sa se duca la icoana Maicii Domnului si sa o roage sa mearga acasa cu el sa vindece omul bolnav. Daca acesta nu pot fi transportat, o poate face cineva pentru el. Se spune: „Maica Domnului, te rog sa mergi cu mine sa-l vindeci pe cutare” si spui numele de botez.Se spune ca chiar daca nu se vindeca, in ace ...