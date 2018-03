Lidia Fecioru si Mihai Voropchievici: Luna martie este cea mai periculoasa din an

ShareTweet Lidia Fecioru şi Mihai Voropchievici au explicat de ce luna martie este cea mai periculoasă lună din an. Lidia Fecioru a dezvăluit faptul că se spune că luna martie este cea mai mistică din an. Se spune că este o lună a magiei. De fiecare dată în martie avem postul Paştelui, indiferent dacă sărbătoarea pică mai devreme sau mai târziu în anul acela. Se spune că trebuie să facem curăţenie în suflet, în gând, deoarece aduce linişte. Se cheamă preotul pentru a face sfeştanie. Se citeşte o slujbă specială pentru membii familiei, pentru cei care intră în casă. Pentru că cel puţin 8 ore stăm în casă. Acolo unde ne este locul, deci trebuie să facem curăţenie. Societatea îşi pierde umanitatea. Există multă energie negativă acumulată în oameni. În luna martie se acumulează cele mai multe energii negative. Întotdeauna s-a pomenit asta. Şi Mihai Voropchievici a explicat de ce luna martie este cea mai periculoasă din an. Acest lucru se întâmplă deoarece ieşim din iarnă, am acumulat energii mai puţin benefice. Omul nu mai ştie, acumulează atâta răutate, încât trebuie să o elimine. Luna martie e pasajul de trecere, e o lună de post. Este a treia lună din an. Face trimitere la Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. În martie, oamenii devin mai vulnerabili. Mai mult pe kfetele.ro ShareTweet