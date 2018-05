Lidl a scos la vanzare canabis. Vezi unde sunt magazinele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vanzarea de canabis reglementat a fost legalizata de guvernul elvetian in 2011. Produsul se vinde alaturi de produsele traditionale de tutun din magazin. Este derivat din flori de canepa si contine mai putin THC decat canabisul obisnuit. Lidl ofera canabis cultivat local clientilor elvetieni, alaturi de tutunul pentru rulat, dupa ce o schimbare de reglementare a facut posibila stocarea marijuanei legale. Autoritatile din Elvetia au aprobat in 2011 un proiect de lege care permite persoanelor de peste 18 ani sa achizitioneze si sa utilizeze canabis continand nu mai mult de 1% tetrahidrocanabinol (THC) - substanta chimica psihoactiva a plantei. Lidl a devenit unul dintre primii care a pus la dispozitie droguri medicinale in maga ...