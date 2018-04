LIDL, implicat intr-un nou scandal! Ce mesaje au primit clientii pe WhatsApp

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lidl Romania a avertizat miercuri in legatura cu o tentativa de frauda online, care circula pe canalele online, inclusiv pe si pe WhatsApp. ”Oferta „NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500$ PENTRU A SARBATORI CEA DE-A 11-A ANIVERSARE” redirectioneaza utilizatorii catre site-ul www.lídl.eu/anniversary, o pagina web care nu apartine Lidl Romania sau partenerilor sai”, se arata in comunicat. Compania sfatuieste utilizatorii sa nu acceseze link-ul respectiv. ”Acest demers nu este organizat de catre Lidl Romania, iar compania se distanteaza ferm de asemenea modalitati de promovare, luand toate masurile necesare pentru a impiedica raspandirea acestei tentative de frauda”, se arata in comunicat. L ...