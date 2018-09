Liga 1: Dinamo, la pamant

CSMS Ia i Dinamo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinamo a suferit un nou esec in Liga 1, scor 0-1, pe terenul lui Poli Iasi, intr-un meci din etapa a 9-a. Formatia pregatita de Florin Bratu a avut o prestatie foarte slaba si a continuat forma slaba din ultima perioada. Iesenii au dominat teritorial aceasta partida, iar scorul a fost deschis in minutul 28, cand Flores l-a depasit cu usurinta pe Grigore si a inscris cu un sut pe sub Penedo. Dinamo nu si-a revenit nici dupa marcarea golului si a ajuns cu mare greutate la poarta lui Rusu. Florin Bratu l-a scos la pauza pe capitanul Dan Nistor, dar jocul nu s-a schimbat nici in partea secunda. In urma acestui rezultat, Dinamo ocupa locul 10 in Liga 1, cu 10 puncte, in timp ce Poli Iasi este pe locul ...