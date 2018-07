Liga 1: Universitatea Craiova se impiedica pe teren propriu

Adrian Ambrosie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Poli Iasi, in prima etapa a Ligii 1. Oltenii au facut un meci destul de slab si nu au reusit sa lase o impresie buna desi au avut posesia in cea mai mare perioada a timpului. Atacurile Craiovei s-au bazat in special pe actiunile lui Alexandru Mitrita, foarte individualist si egoist in aceasta seara si cu putine realizari. In schimb, Poli Iasi a jucat pe contraatac si a avut cateva situatii bune din care Andrei Cristea putea scoate mai mult. Partida de la Craiova a inceput cu o intarziere de 50 de minute din cauza unor probleme la instalatia de nocturna. Etapa urmatoare, Universitatea Craiova se va deplasa la Sepsi, in timp ce Poli Iasi va ...