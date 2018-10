Liga Campionilor - Juventus, victorioasa pe Old Trafford; Real Madrid a pus capat seriei negative

Juventus Torino a învins-o pe Manchester United cu scorul de 1-0, marţi seara, chiar pe ''Old Trafford'', în Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal. Paulo Dybala a marcat singurul gol al partidei, dar ''Bătrâna Doamnă'' a mai irosit ocazii mari de gol prin Cristiano Ronaldo, fost jucător la United, Bentancur şi Matuidi. ''Diavolii Roşii'' au avut o bară prin Paul Pogba (75). Real Madrid, campioana en titre, a obţinut prima sa victorie după o serie negativă de cinci partide, 2-1 acasă cu Viktoria Plzen, prin golurile lui Benzema şi Marcelo. Sergio Ramos a avut o bară, dar şi cehii au ratat câteva ocazii bune de gol. Foto: (c) Sergio Perez / REUTERS Manchester City şi AS Roma au reuşit victorii clare, cu 3-0, în dauna formaţiilor Şahtior Doneţk, respectiv ŢSKA Moscova. Ajax a smuls victoria in extremis în faţa Benficăi, cu 1-0, golul fiind marcat de Noussair Mazraoui (90+2). Şi Hoffenheim a luat un punct pe final în meciul cu Olympique Lyon, încheiat cu 3-3, după golul lui Joelinton (90+2). Rezultate: Grupa E AEK Atena - Bayern Munchen 0-2 Au marcat: Javier Martinez 61, Robert Lewandowski 63. Ajax Amsterdam - Benfica Lisabona 1-0 A marcat: Noussair Mazraoui 90+2. clasament loc echipa J V E Î GM-GP P 1 Ajax 3 2 1 0 5-1 7 1 Bayern Munchen 3 2 1 0 5-1 7 3 Benfica 3 1 0 2 3-5 3 4 AEK Atena 3 0 0 3 2-8 0 Grupa F Hoffenheim - Olympique Lyon 3-3 Au marcat: Andrej Kramaric 33, 47, Joelinton 90+2, respectiv Bertrand Traore 27, Tanguy Ndombele Alvaro 59, Memphis Depay 67. Şahtior Doneţk - Manchester City 0-3, la Harkov Au marcat: David Silva 30, Aymeric Laporte 35, Bernardo Silva 71. clasament loc echipa J V E Î GM-GP P 1 Manchester City 3 2 0 1 6-3 6 2 Olympique Lyon 3 1 2 0 7-6 5 3 Şahtior Doneţk 3 0 2 1 4-7 2 4 Hoffenheim 3 0 2 1 6-7 2 Grupa G Real Madrid - Viktoria Plzen 2-1 Au marcat: Karim Benzema 11, Marcelo 55, respectiv Patrik Hrosovsky 79. AS Roma - ŢSKA Moscova 3-0 Au marcat: Edin Dzeko 30, 43, Cengiz Under 50. clasament loc echipa J V E Î GM-GP P 1 AS Roma 3 2 0 1 8-3 6 2 Real Madrid 3 2 0 1 5-2 6 3 ŢSKA Moscova 3 1 1 1 3-5 4 4 Viktoria Plzen 3 0 1 2 3-9 1 Grupa H Young Boys Berna - Valencia 1-1 Au marcat: Guillaume Hoarau 55 - penalty, respectiv Michy Batshuayi 26. Manchester United - Juventus 0-1 A marcat: Paulo Dybala 17. clasament loc echipa J V E Î GM-GP P 1 Juventus 3 3 0 0 6-0 9 2 Manchester United 3 1 1 1 3-1 4 3 Valencia CF 3 0 2 1 1-3 2 4 Young Boys 3 0 1 2 1-7 1 Legendă: M - jocuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)