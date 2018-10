Liga Campionilor - Real Madrid, detinatoarea trofeului, invinsa la Moscova

Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a fost învinsă de ŢSKA Moscova cu scorul de 1-0, marţi seara, pe stadionul ''Lujniki'' din capitala Rusiei, într-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Europei a primit gol după doar 65 de secunde de joc, Nikola Vlasic (2) marcând după o greşeală a lui Toni Kroos. Real a avut nu mai puţin de trei bare, prin Casemiro, Benzema şi Mariano Diaz, iar portarul Akinfeev a fost eliminat în minutele adiţionale. În celălalt meci din Grupa G, AS Roma a surclasat formaţia cehă Viktoria Plzen cu 5-0, bosniacul Dzeko reuşind o triplă. Foto: (c) Tony Gentile / REUTERS Benfica a câştigat la Atena, 3-2 cu AEK, marcând golul victoriei prin Alfa Semedo (75), deşi a jucat o repriză în inferioritate numerică. În celălalt meci din Grupa E, Bayern a fost ţinută în şah la Munchen de Ajax, 1-1. Lyon şi Şahtior Doneţk au încheiat nedecis, 2-2, după ce campioana Ucrainei a condus cu 2-0, ambele goluri fiind reuşite de brazilianul Junior Moraes (ex-Gloria Bistriţa). Manchester United confirmă momentul slab prin care trece, nereuşind decât un meci egal pe ''Old Trafford'', 0-0 cu Valencia. Rezultate: Grupa E AEK Atena - Benfica Lisabona 2-3 Au marcat: Viktor Klonaridis (53, 64), respectiv Haris Seferovic (6), Alex Grimaldo (15), Alfa Semedo (75). Cartonaş roşu: Ruben Dias (Benfica, 45). Bayern Munchen - Ajax Amsterdam 1-1 Au marcat: Mats Hummels (4), respectiv Noussair Mazraoui (22). Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points AFC Ajax 2 1 1 0 4 1 3 4 FC Bayern München 2 1 1 0 3 1 2 4 SL Benfica 2 1 0 1 3 4 -1 3 AEK Athens FC 2 0 0 2 2 6 -4 0 Grupa F Hoffenheim - Manchester City 1-2 Au marcat: Ishak Belfodil (1), respectiv Sergio Aguero (8), David Silva (87). Olympique Lyon - Şahtior Doneţk 2-2 Au marcat: Moussa Dembele (70), Leo Dubois (72), respectiv Junior Moraes (45, 55). Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Olympique Lyonnais 2 1 1 0 4 3 1 4 Manchester City FC 2 1 0 1 3 3 0 3 FC Shakhtar Donetsk 2 0 2 0 4 4 0 2 TSG 1899 Hoffenheim 2 0 1 1 3 4 -1 1 Grupa G ŢSKA Moscova - Real Madrid 1-0 A marcat: Nikola Vlasic (2). Cartonaş roşu: Igor Akinfeev (portar - ŢSKA, 90+5). AS Roma - Viktoria Plzen 5-0 Au marcat: Edin Dzeko (3, 40, 90), Cengiz Under (64), Justin Kluivert (73). Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points PFC CSKA Moskva 2 1 1 0 3 2 1 4 AS Roma 2 1 0 1 5 3 2 3 Real Madrid CF 2 1 0 1 3 1 2 3 FC Viktoria Plzeň 2 0 1 1 2 7 -5 1 Grupa H Juventus Torino - Young Boys Berna 3-0 Au marcat: Paulo Dybala (5, 33, 69). Cartonaş roşu: Mohamed Aly Camara (Young Boys, 79). Manchester United - Valencia CF 0-0 Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Juventus 2 2 0 0 5 0 5 6 Manchester United FC 2 1 1 0 3 0 3 4 Valencia CF 2 0 1 1 0 2 -2 1 BSC Young Boys 2 0 0 2 0 6 -6 0 AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)