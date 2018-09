Liga I: Dinamo Bucuresti - Astra Giurgiu 1-2

Astra Giurgiu a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii I de fotbal. Astra s-a impus prin golurile marcate de Denis Alibec (13) şi Romario Moise (66). Alibec a marcat primul său gol de la revenirea la Astra, în urma unei pase primite de la francezul Begue, şi l-a servit pe Moise la golul al doilea al oaspeţilor. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Golul de onoare al lui Dinamo a fost reuşit de elveţianul Danijel Subotic (88), la meciul său de debut, din centrarea lui Dan Nistor. Dinamo a avut ocazii de gol prin Daniel Popa (18, 27, 46, 47), Cooper (20), Neicuţescu (42, 51), Gomelt (74), Hanca (90+2). Astra a mai avut şanse de gol prin Alibec (16), Llullaku (33) şi Balaure (75). Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Astra, la primul meci după ce a fost preluată de antrenorul Gheorghe Mulţescu, este singura echipă neînvinsă din actualul campionat. Dinamo a pierdut primul meci acasă în acest sezon, după trei victorii consecutive. Dinamo are două eşecuri la rând, 0-3 la Craiova şi 1-2 cu Astra. FC Dinamo Bucureşti - AFC Astra Giurgiu 1-2 (0-1), stadion Dinamo - Bucureşti Au marcat: Danijel Subotic (88), respectiv Denis Alibec (13), Romario Moise (66). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Vasile Marinescu (Bucureşti); arbitru de rezervă: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: George Ionescu (Bucureşti) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)