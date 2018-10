Liga I: FCSB, invinsa acasa de Concordia Chiajna

FCSB Concordia Chiajna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a fost invinsa surprinzator de Concordia Chiajna cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, intr-un meci jucat pe teren propriu, la Voluntari, in etapa a 11-a a Ligii I de fotbal. Ilfovenii s-au impus prin golul marcat de Paul Batin (60). Vicecampioana a facut un joc modest, in care si-a creat putine ocazii, cea mai mare fiind bara lui Lucian Filip (54). FCSB a pierdut pe teren propriu dupa o pauza de aproape doi ani, precedentul esec datand din 16 octombrie 2016, cand Gaz Metan Medias se impunea cu 1-0 pe Arena Nationala, prin golul marcat de Alexandru Munteanu (26). Echipa antrenata de Nicolae Dica a pierdut al doilea sau meci in acest campionat, dupa ce in prima etapa era intrecuta de A ...