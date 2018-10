Liga Militarilor Profesionisti, in doliu dupa moartea militarului decedat in accidentul de pe Șoseaua Mangaliei din Constanta

”Țărmul este mai sigur, dar mie-mi place să mă lupt cu valurile"



”Dragi camarazi, Liga Militarilor Profesioniști este in doliu...

Camaradul nostru, Frt. Cosmin Duca, din Forțele Navale (F-221), membru LMP ne-a părăsit la numai 22 de ani... Am primit vestea cu multă tristețe, așa, cum, probabil, toți cei care l-au iubit... A fost unul dintre camarazii tineri din LMP, foarte iubit de toti marinarii din cadrul echipajului Fregatei "Regele Ferdinand"... Era un copil care probabil avea, visuri, sperante, idealuri, dragoste de viata... toate spulberate de un sofer criminal care a fugit de la locul accidentului....

Transmitem sincerele noastre condoleante familiei si prietenilor apropiati. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace....” - este mesajul transmis de Liga Militarilor Profesioniști.