Liga Națiunilor: Anglia, victorioasa in Spania, scor 3-2

Absența lui Messi in meciurile Argentinei continua: nu va juca nici in meciurile amicale din noiembrie Atacantul Lionel Messi nu va juca pentru naţionala Argentinei nici în meciurile amicale din luna noiembrie, informează l ...

Oana Lis s-a pozat noaptea in compania unui alt barbat! Deși zilele trecute a ajuns la spital din cauza unor dureri la genunchi și acum merge în cârje, Oana Lis nu renunță la ieșirile în oraș. Soția lui Viorel Lis s-a pozat în compania unui alt bărbat, luni seară (15 octombrie). Oana Lis nu poate să stea nicio seară fără să iasă în oraș, chiar […]

Romania – Liechtenstein, partida care poate da o noua Generație de Aur Naționala de tineret mai are de îndeplinit o misiune până la Campionatul European de anul viitor. România trebuie să nu ...

O femeie posedata a venit sa se inchine la moaștele Sfintei Parscheva. Ce a urmat este uluitor… O femeie posedată a venit să se închine la moaștele Sfintei Parscheva. Martorii au declarat că femeia i-a înspăimântat, pur și simplu, de unde și concluzia că aceasta era posedată de forțe malefice. Comportamentul femeii s-a schimbat brusc, imediat ce a ajuns în dreptul raclei unde sunt așezate moaștele Sfintei Parascheva. Femeia a început să […]

Anda Adam, insarcinata? Detaliul care a dat-o de gol in fața fanilor: „Ii vine o surioara sau un fratior lui Evelin?" Fanii cred că Anda Adam este însărcinată din nou! Într-una din cele mai recente fotografii postate pe Instagram, blondina le-ar fi dat de înțeles admiratorilor ei că urmează să devină iar mămică. Detaliul a fost observat imediat de internauți, care au început să o ia la întrebări pe artistă. Anda Adam a postat o fotografie […]

S-a intamplat pe un stadion din Romania. Un barbat a fost surprins in timp ce se droga! S-a întâmplat pe un stadion din România. Un bărbat a fost surprins în timp ce se droga! Un reporter al Gazetei Sporturilor a mers pentru a inspecta stadionul Sportul, acolo unde ar trebui să joace echipa Rapid. Numai că el a fost martorul unei scene năucitoare. Un bărbat în vârstă de aproximativ 30-35 de ani, […]

Lora și Ionuț Ghenu s-au logodit in secret! Primele declarații: „Este o treaba foarte serioasa!" Zilele trecute, în presa mondenă au apărut zvonuri despre o nuntă secretă! Lora și Ionuț Ghenu și-ar fi unit destinele fără să spună la nimeni, iar fanii au i-au luat la întrebări imediat. Se pare, însă, că nu este vorba despre căsătorie. Într-adevăr, cei doi au ajuns la biserică, dar pentru a se logodi. Lora […]

Trei raniti, dupa ce un TIR a lovit un tractor si o autoutilitara, pe DN2, in Vrancea Trei persoane au fost rănite, marţi dimineaţa, după ce un TIR înmatriculat în Turcia, a lovit un tractor care circula în faţa sa, apoi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu o autoutilitară, pe DN 2, în localitatea Rugineşti, judeţul Vrancea.

O carte pe zi: "Opere complete, vol. III", de Anton Golopentia Despre sociologul Anton Golopenţia, apropiat al lui Dimitrie Gusti, autor al unor remarcabile studii, mort de tânăr după optsprezece luni de închisoare comunistă, în 1951, ştiau foarte, foarte puţini că s-a preocupat şi de literatură, estetică şi filosofie. Volumul de faţă face o reparaţie.