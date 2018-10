Liga Natiunilor 2018. Meci Romania - Serbia, scor 0-0

Romania Serbia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meciul dintre reprezentativele Romaniei si Serbiei, contand pentru grupa 4 a seriei C a Ligii Natiunilor, a inceput, pe Arena Nationala. Imediat dupa startul jocului, partida a fost intrerupta aproape doua minute din cauza fumigenelor si petardelor aprinse de fani. In minutul 45+1, Tadici a ratat un penalti acordat pentru un fault al lui Tamas la Gacinovici. Gabriel Tamas a fost eliminat. Imediat dupa startul jocului, partida a fost intrerupta aproape doua minute din cauza fumigenelor si petardelor aprinse de fani. In prima repriza, fanii au scandat trivialitati la adresa PSD. Meciul de pe Arena Nationala este arbitrat de olandezul Kevin Blom, ajutat de Rob van de Ven si Charles Schaap, asistentii adi ...