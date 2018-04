Liga Studentilor critica incompetenta ministrului Educatiei: „Valentin Popa a depasit orice limita”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liga Studentilor critica politizarea profunda a invatamantului superior de stat prin taierea de catre Guvern a peste 900 de locuri pentru masterat si doctorat de la universitatile de prestigiu din Romania, ai caror reprezentanti au avut pozitii critice si incomode la adresa guvernarii, si redistribuirea acestora catre universitatile ai caror rectori l-au sustinut pe actualul Ministru al Educatiei, Valentin Popa. De asemenea, organizatia va sustine, in limita posibilitatilor legale, demersurile universitatilor din Consortiul „Universitaria” de a actiona in instanta Guvernul in vederea suspendarii si anularii actelor normative prin care s-a facut repartizarea locurilor bugetate pentru invatamantul superior, solicitand ...