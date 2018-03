Lilian Thuram ii transmite lui Pele ca trebuie sa ia atitudine in privinta problemei rasismului

Fostul internaţional francez Lilian Thuram a declarat, într-un interviu acordat pentru brazilienii de la SporTV, că Pele nu şi-a exprimat niciodată opinia în privinţa problemei rasismului şi ar trebui să treacă peste “ceva egoism” şi să ia atitudine, având în vedere influenţa pe care o are în lume. “Pele nu şi-a exprimat niciodată opinia despre acest lucru. Nu şi-a exprimat niciodată opinia despre problema rasismului din Brazilia. El este o persoană care ar fi putut face ca lucrurile să progreseze. Nu îl cunosc pe Pele, dar cred că el trebuie să treacă peste ceva egoism. Poate Pele nu are un suflet atât de mare, pentru că dacă vezi imaginea pe care o are în lume consider că ar fi trebuit să facă alte lucruri. Rămân convins că la finalul vieţii va regreta asta”, a spus Thuram.

Lilian Thuram a vorbit şi despre un incident de la un meci din LaLiga din 2014, dintre FC Barcelona şi Villarreal, la care Dani Alves a mâncat o banana aruncată pe teren în direcţia sa în momentul în care se pregătea să execute un corner: “Mi-ar fi plăcut ca arbitrul să intervină, ca jucătorii să intervină pentru a arăta că un astfel de lucru nu este acceptat pe teren. Însă Dani Alves a rezolvat problema, a mâncat banana şi meciul a continuat. Aceasta este ipocrizia. Pentru că meciul trebuie să continue. Şi cred că dacă vrem să se schimbe lucrurile trebuie să avem curajul să oprim jocul pentru a reflecta. Dacă nu denunţi situaţia, eşti complice. Nu trebuie să îţi fie teamă că nu reacţionezi la fel ca toţi ceilalţi. Însă astfel societatea va evolua”.

El a subliniat rolul educaţiei în lupta împotriva rasismului: “Un copil nu se naşte rasist, el devine rasist. Educaţia este prima armă. De ce? Pentru că nu poţi depăşi o situaţie dacă nu o înţelegi”, conform news.ro.