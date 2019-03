Limp Bizkit, la un festival din Romania

Limp Bizkit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupa americana Limp Bizkit a fost confirmata in lineup-ul festivalului Electric Castle 2019, care va avea loc in perioada 17-21 iulie, pe domeniul Castelului Banffy din judetul Cluj. De trei ori nominalizata la premiile Grammy, cu cinci albume de studio lansate din 1997 pana in 2011, vandute in peste 40 milioane de copii, Limp Bizkit va concerta acum pentru a doua oara in Romania. Intre single-urile de succes ale trupei se numara „Nookie”, „Re-Arranged”, Break Stuff”, „Talke a Look Around”, „Rollin' (Air Raid Vehicle)", „My Generation”, „My Way” si „Boiler”. Cel mai recent lansat este „Ready to Go" (fea ...