Lingurita impartasaniei, un adevarat pericol. Ce boli extrem de periculoase se pot transmite

Dupa ce in ultimele zile zeci de internauti s-au plans ca le-au fost blocate conturile de Facebook, dupa ce au dat o stea paginii de Facebook a Politiei Romane, cea din urma vine cu precizari si sustine ca nu a "raportat pe nimeni pentru recenzia facuta".

Ion Mitu este, incepand de miercuri, noul presedinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), in baza unui contract de management pe perioada determinata.

Ieri, vestea că Bianca Drăgușanu și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune odată cu finalul sezonului emisiunii “Te vreau lângă mine” a șocat pe toată lumea. Și iată că acum a apărut și prima reacție a lui Tristan Tate! (Promotiile zilei la monitoare) Bianca Drăgușanu nu va mai prezenta emisunea ”Te vreau lângă mine” deoarece vedeta a […] The post Prima reacție a lui Tristan Tate după ce Bianca Drăgușanu a rămas fără emisiune appeared first on Cancan.ro.