Lino Golden, implicat intr-un accident rutier. A fost salvat de Dorian Popa - VIDEO

Lino Golden, fiul adoptiv al lui Alex Velea, a fost victima unui accident de masina in timp ce se intorcea acasa de la concertele avute in Falticeni. Lino Golden a suferit un accident de masina in urma cu cateva zile. Cantaretul a povestit tragicul moment prin care a trecut. 'Vineri am avut trei concerte intr-o zi. Am fost foarte agitati sa ajungem la toate concertele la timp. Am decis sa ne intoarcem acasa din Falticeni. Pe drum... Soferul a trecut prin trei concerte intr-o noapte, trei orase, graba. Cand mai aveam aproape o ora sa ajungem in Bucuresti, o depasire normala, totul bine, iar pe cealalta parte cand sa ne bagam inapoi pe banda... bam! O caruta neluminata, fara nimic pe ea... Nu aveam cum ...