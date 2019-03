Lipsa somnului poate duce la aparitia cancerului. Avertismentul medicilor

Lipsa somn google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lipsa somnului se reflecta atat in scaderea calitatii vietii, cat si in dezvoltarea unor boli cronice precum depresia, obezitatea, cancerul, diabetul sau hipertensiunea arteriala, avertizeaza specialistii. Precizarile medicilor vin in contextul marcarii Zilei Mondiale a Somnului care a avut loc vineri. "Exista peste 80 de boli ale somnului, cele mai cunoscute fiind insomnia si apneea in somn, considerate probleme de sanatate publica mondiala. Afectarea somnului se reflecta atat in scaderea calitatii vietii, cat si in dezvoltarea unor boli cronice precum depresia, obezitatea, cancerul, diabetul sau hipertensiunea arteriala. In acest moment, o problema stringenta la nivel european este ora de vara. (.. ...