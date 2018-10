Lista alimentelor pe care nu ar trebui sa le consumati dimineata

Clatite google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unele alimente nu trebuie sa fie consumate dimineata. Cereale cu putine fibre Daca mananci cereale slabe in fibre si cu muti carbohidrati, acestea nu te vor satura si ti se va face foame inainte de pranz. Produse de patiserie Nu sunt o solutie buna pentru foamea de dimineata. In afara faptului ca sunt facute cu faina alba, contin mult zahar. Te vei simti infometat/a foarte repede. Clatite Clatitele au in general carbohidrati goi si atunci cand adaugi peste si sirop artificial, vei consuma prea mult zahar. Nu trebuie sa renunti complet la clatite, noteaza elle.ro. Foloseste sirop de artar natural si incearca sa folosesti iaurt grecesc pentru un plus de proteine. Suc Sucul este facut din carbohidrati si ...