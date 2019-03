Lista NEAGRA din sistemul medical! Ei sunt doctorii care au primit sanctiuni majore! Totul a iesit la iveala in urma unor controale

spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Controale drastice si sanctiuni uriase, aplicate in urma controalelor efectuate de catre Casa de Asigurari de Sanatate Iasi • Suma totala imputata furnizorilor de servicii medicale depaseste sapte milioane de lei • Acestia sunt medicii si furnizorii care s-au ales cu cele mai mari sanctiuni in cursul anului trecut • Pentru ce au fost sanctionati furnizorii de servicii medicale • Unele dintre motive au condus chiar la rezilierea contractelor incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Furnizorii de servicii medicale din judetul Iasi au fost aspru sanctionati pe parcursul anului 2018, in urma unor controale efectuate de catre reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Iasi. Sum ...