Lista principalilor castigatori de la Berlinala 2019

Lungmetrajul "Synonymes" ("Synonyms"), în regia lui Nadav Lapid, despre un tânăr israelian care încearcă să îşi ascundă originile după ce se mută la Paris, a câştigat sâmbătă seară mult-râvnitul Urs de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 69-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, relatează agerpres.

Inspirată de experienţa personală a regizorului de a se muta în străinătate şi de sentimentele sale ambivalente pentru ţara lui natală, această coproducţie Franţa-Israel-Germania spune povestea lui Yaav (interpretat de Tom Mercier) şi a luptei sale de a se reinventa ca francez, renunţând la tot ceea ce este israelian. Lapid i-a dedicat acest film mamei ale Era, care i-a fost editor de film în toate peliculele sale şi a murit înainte de montajul final al filmului.

Prezenţa românească la această ediţie a Berlinalei a fost asigurată de pelicula "Monştri.", în regia lui Marius Olteanu, care a primit sâmbătă premiul oferit de cititorii Tagesspiegel (Tagesspiegel Readers' Jury Award).



Redăm în continuare lista câştigătorilor principalelor premii ale celei de-a 69-a ediţii a Berlinalei:



Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Synonymes" ("Synonyms"), de Nadav Lapid



Ursul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Grâce a Dieu" ("By the Grace of God"), de François Ozon



Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Angela Schanelec pentru "Ich war zuhause, aber" ("I Was at Home, But")



Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Yong Mei pentru "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son"), de Wang Xiaoshuai



Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Wang Jingchun pentru "Di jiu tian chang" ("So Long, My Son"), de Wang Xiaoshuai



Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi şi Roberto Saviano pentru "La paranza dei bambini" (Piranhas), de Claudio Giovannesi



Ursul de argint - Premiul "Alfred Bauer" pentru noi perspective în arta cinematografică - "Systemsprenger" ("System Crasher"), de Nora Fingscheidt



Premiul pentru cel mai bun documentar - "Talking About Trees", de Suhaib Gasmelbari



Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - "Umbra", de Florian Fischer şi Johannes Krel

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj - "Blue Boy", de Manuel Abramovich



Premiul Audi pentru scurtmetraj - "Rise", de Bárbara Wagner şi Benjamin de Burca



Premiul pentru cel mai bun film de debut - "Oray", de Mehmet Akif Büyükatalay



Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite - Rasmus Videbćk pentru cinematografie, în "Ut og stjćle hester" ("Out Stealing Horses"), de Hans Petter Moland.



Ursul de Aur pentru întreaga carieră - Charlotte Rampling.