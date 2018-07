Litoralul pentru toti: Canalul care traverseaza Satul de Vacanta, focar de infectie. Imagini inspaimantatoare. Ce spun autoritatile (galerie foto)

Litoralul românesc, în anul 2018. Turiştii vin pe mare pentru relaxare, distracţie, un bronz perfect şi detaşare de la serviciu. Însă bunele maniere sunt lăsate şi ele acasă, dacă luăm un număr considerabil de turişti care trec prin staţiunea Mamaia şi Satul de Vacanţă. Facem referire, de data aceasta, la o singură zonă, cunoscută pentru mizeria permanentă: podul care trece peste firul de apă de canal, care face legătura cu lacul Tăbăcărie. Este graniţa dintre parcul Tăbăcărie şi Satul de Vacanţă, implicit, staţiunea Mamaia. Dacă în trecut broaştele ţestoase stăteau într-o apă curată, limpede, unde puteai admira fauna, acum apa nu se vede de gunoaie: peturi, ambalaje, hârtii, coceane de porumb, farfurii, cartoane etc. Autorităţile spun că îşi fac treaba, dar nu se pot lupta cu lipsa de educaţie a unora.În mijlocul sezonului estival, o plimbare prin Satul de Vacanţă, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, lasă rece un turist sau un constănţean care are măcar un minim bun-simţ. Mirosul puternic de la alge, vegetaţie care creşte considerabil în anumite condiţii meteorologice, este amplificat de gunoaiele aruncate în apă atât de trecători, cât şi de unii agenţi economici din zonă.Oamenii se miră de fiecare dată când trec pe acolo, dar puţini sunt cei care le atrag atenţia celor care tratează apa ca pe un coş de gunoi. Autorităţile au montat coşuri în zonă, dar sunt invizibile pentru unii. Pe malul apei sunt zeci de gunoaie lăsate acolo câteva zile de unii care au dorit să mănânce pe malul apei, chiar dacă peisajul nu era chiar atrăgător. Pescarii care speră să prindă câţiva peşti - dacă supravieţuiesc poluării - mai aruncă o sticlă de bere în apă, pentru a nu se pierde din echilibrul mizeriei.Totuşi, autorităţile declară că intervin constant în zonă, chiar promit că vor face din ce în ce mai mult pentru ca acea porţiune turistică să nu mai aibă un impact negativ.Acea porţiune de apă este deţinută de Apele Române. Directorul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral,a precizat, pentru ZIUA de Constanţa, că zona este curăţată constant, menţionând că le recomandă operatorilor economici să ia măsuri: „Ştim situaţia, curăţăm constant zona de mizerie. Algele cresc în perioada aceasta, ceea ce este normal, dar şi atunci le curăţăm pentru a nu fi exces. Le recomandăm atât operatorilor economici din zonă, cât şi turiştilor să nu mai arunce gunoaiele în apă“.Poliţia Locală a acţionat în primele şase luni cu peste 300% mai eficient decât în anul precedent. Potrivit direcţiei, au fost aplicate, pe HCLM 184/2013, cu privire la îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţie a mediului, întreţinere înfrumuseţare a municipiului Constanţa, 1.634 de sancţiuni în primele şase luni ale anului 2018, faţă de 377 de sancţiuni aplicate anul trecut. Valoarea totală a amenzilor din 2018 este de 653.600 de lei, creşterea fiind de 333%, după cum a precizat conducerea Direcţiei Poliţia Locală. Nu sunt luate la calcul amenzile aplicate pe Legea 61, însă doar statistica prezentată mai sus arată o intensificare a acţiunilor de sancţionare în municipiu. Poliţiştii locali au acţionat constant în parcul Tăbăcărie, inclusiv în zona podului cu pricina, atrăgând chiar atenţia celor de la Apele Române cu privire la mizerie, aceştia conformându-se.Cei de la Garda de Mediu susţin că, în ultimii doi ani, nu au primit nicio sesizare cu privire la ce se întâmplă în zona respectivă, precizând însă că vor lua măsuri. „În ultimii doi ani nu am avut nicio reclamaţie. Algele se dezvoltă foarte mult, iar mirosul este puternic. O să luăm legătura cu cei de la Apele Române, să le facem o înştiinţare. Cei de la Apele Române cu Primăria pot monta panouri de avertizare cu amenzi. De ce nu? Dar ţine de autoritatea locală. Cei de la Apele Române au în atribuţii să facă sancţiuni pe treaba asta. Noi îi vom atenţiona cu această ocazie“, a declarat, directorul Gărzii de Mediu.Oamenii tind să spună că sunt rare cazurile în care se aruncă mizeria în apă. Că vorbim de un procentaj mic din populaţie care lasă regulile de bun-simţ acasă atunci când ajung pe litoral. Iată că nu este chiar aşa. Reporterii ZIUA de Constanţa, ajunşi în zona în discuţie, au surprins un angajat al unui restaurant de pe malul apei cum aruncă gunoi în apă. După ce a hrănit câteva pisici maidaneze, în loc să folosească pubelele de gunoi amplasate în apropiere, a aruncat ambalajul direct în apă. După ce a văzut că este fotografiat, s-a urcat în maşina firmei şi a plecat în trombă. Agenţii economici din zonă se apără, precizând că autorităţile îi amendează pe ei dacă nu iau măsuri de protecţie a mediului.