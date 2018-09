Liturghie speciala la Catedrala Mitropolitana, savarsita de IPS Teofan. Zeci de credinciosi stau la rand la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva - FOTO

Slujba Mitropolia Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de credinciosi s-au adunat in aceasta dimineata la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a asista la Liturghia savarsita de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Slujba este savarsita pentru cinstirea Sfantului Domnitor Neagoe Basarab. In plus, mai multi crestini s-au asezat in rand la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfantul Voievod Neagoe Basarab – Binecredinciosul voievod Neagoe Basarab s-a nascut in ultimul sfert al veacului al XV-lea, probabil in 1481 sau 1482. Tatal sau era din neamul Basarabilor, iar mama sa era din familia Craiovestilor. La urcarea sa pe tron, in 1512, el si-a revendicat descendenta din domnul Tarii Romanesti Basarab cel Tanar (n ...