LIVE Dupa saptamani de lupta, Firea si Dragnea par sa ingroape securea razboiului. E posibil sa nu fie luata azi nicio decizie

Partidul Social Democrat s-a reunit vineri intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National. Daca initial confruntarea era pe viata si pe moarte, politic vorbind, fiind in joc fie soarta presedintelui partidului, Liviu Dragnea, fie a celor care i-au cerut demisia, in frunte cu Gabriela Firea, odata ajunsi fata in fata spiritele par sa se fi calmat.